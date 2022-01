Wall Street i grønt - Tesla suser oppover

Det ble en god start på det nye året på børsene i New York mandag og to av de tre hovedindeksene endte dagen på ny all-time high.

Industriindeksen Dow Jones steg til ny all-time high 42 ganger i 2021. Indeksen endte den første handelsdagen i 2022 med en oppgang på 0,68 prosent til 36.585,06 og ny all-time high.

Den brede S&P 500-indeksen steg til ny all-time high 70 ganger i 2021 og innledet 2022 med å stige 0,64 prosent til 4.796,56. Det også ny all-time high.

Nasdaq ble dagens vinner og steg med 1,20 prosent til 15.832,80. Den teknologitunge indeksen steg til ny all-time high 42 ganger i fjor og har nå 1,42 prosent opp til all-time high på 16.057,44 fra 19. november 2021.

Volatilitetsindeksen Vix, også kalt fryktindeksen, falt 1,97 prosent til 16,87.

Bevegelser

Det var i all hovedsak god stemning blant de store teknologiaksjene. Facebook-aksjen steg 0,65 prosent til 338.54 og Amazon-aksjen steg 2,21 prosent til 3,408.09.

Apple-aksjen steg 2,50 prosent til 182.01 og ny all-time high. Med det sluttet aksjen over den magiske grensen på 180,35 dollar som verdsetter selskapet til mer enn 3.000 milliarder dollar. Aksjen ble omsatt over dette nivået tre ganger i løpet av desember, men dette var første gangen den sluttet over.

Google-aksjen steg 0,1 prosent til 2,899.83 mens Netflix-aksjen falt 0,84 prosent til 597.37. Microsoft-aksjen var den eneste av de 15 høyest verdsatte aksjene som falt. Den endte ned 0,47 prosent til 334,75 dollar.

Elon Musks Tesla ble en av mandagens børsvinnere, og aksjen steg 13,53 prosent til 1.199,78. Oppgangen kom i kjølvannet av nyheten om rekordleveringer i 4. kvartal. Da er det 1,86 prosent opp til all-time high på 1.222,09 fra 5. november 2021.

Olje og krypto

Ved stengetid på Wall Street var oljeprisen (Brent spot) ned 0,18 prosent til 78,89 dollar fatet.

Det var dårligere stemning på verdens kryptomarkeder torsdag, og ved stengetid var Bitcoin ned 2,92 prosent til 45.916,90. Ethereum var ned 3,38 prosent til 3.699,68.