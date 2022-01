(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpner opp tirsdag morgen.

Etter knappe 30 minutters handel står hovedindeksen i 1.218,22, opp 0,57 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 775 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,35 prosent på 79,26 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,54 prosent til 76,38 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 78,42 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Sentimentet er støttet av kommentarer fra Opec-delegater, som ifølge TDN Direkt foreløpig ser liten effekt fra omicronvarianten på oljeetterspørselen.

«Vi ser foreløpig ikke at omicron påvirker etterspørselen. So far so good», sier en Opec-delegat, ifølge nyhetsbyrået.

Videre sa tre Opec+-kilder ifølge TDN Direkt at oljekartellet planlegger å gå videre med den planlagte produksjonsøkningen på 400.000 fat pr. dag i februar.

Equinor stiger 1,55 prosent til 239,15 kroner, mens Aker BP er opp 0,21 prosent til 281,80 kroner.

Opptur

Bergen Carbon Solutions, hvor Øystein Stray Spetalens Saga Pure er største eier, stiger 6,13 prosent til 77,72 kroner. Fearnley Securities mener selskapet har flere triggere i vente, og oppjusterer tirsdag kursmålet på aksjen.

Også Tor Olav Trøims Borr Drilling klatrer markant, og er opp 6,35 prosent til 20,72 kroner. Fearnley-analytiker Gustaf Amlé ser nå solid oppside for aksjen.

– Vi tror at Borr Drilling kommer til enighet med kreditorene. Nylig annonserte selskapet at de har kommet til en avtale med verftene om å forlenge gjelden, og vi tror på en lignende løsning hos bankene og obligasjonsholderne, sier han til Finansavisen.

Ellers blant de mest omsatte aksjene stiger Norwegian 3,87 prosent til 11,32 kroner, mens Scatec klatrer 3,52 prosent til 161,70 kroner.

Dagens foreløpig aller største vinnere er Hynion, som styrkes 14,50 prosent til 2,70 kroner, og Shelf Drilling, som er opp 12,05 prosent til 9,95 kroner.

Også Flyr, som tirsdag avholder en ekstraordinær generalforsamling, stiger, og er nå opp 7,92 prosent til 2,08 kroner.

I rødt

Questerre steg mandag voldsomme 38,7 prosent til 2,33 kroner, og aksjen har ikke vært så høy siden starten av mai 2019. Tirsdag er det tydeligvis flere som benytter muligheten til å ta gevinst, og Questerre-aksjen faller nå 4,72 prosent til 2,22 kroner.

Etter en ny analyse fra Arctic Securities faller Kalera 9,54 prosent til 11,00 kroner. Meglerhuset nedjusterer nå kursmålet betydelig, men beholder sin hold-anbefaling.