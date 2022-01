Bergen Carbon Solutions , hvor Øystein Stray Spetalens Saga Pure er største eier, ligger ved lunsjtider tirsdag opp 4,3 prosent til 76,41 kroner. Fearnley Securities mener selskapet har flere triggere i vente, og oppjusterer tirsdag kursmålet på aksjen.

På formiddagen ble det kjent at Greencarrier har valgt mobiltjenesteselskapet Nortel som leverandør av telecom-tjenester under en avtale på to år. Markedet ser ut til å reagere negativt på nyheten, og Nortel ligger an som dagens børstaper med en nedgang på 12,3 prosent til 23,50 kroner.

Elektronikkselskapet Kitron stiger 3,0 prosent til 23,95 kroner etter at Pareto Securities oppjusterte kursmålet på aksjen. – Det siste oppkjøpet ser ut som et godt strategisk kjøp med tanke på at det er et selskap som har tilstedeværelse i en rekke land, sier analytiker Carl Jørgen Flaen til Finansavisen.

Tor Olav Trøims Borr Drilling stiger videre ved lunsj, og er opp 8,5 prosent til 21,13 kroner. Fearnley-analytiker Gustaf Amlé ser nå solid oppside for aksjen.

– Vi tror at Borr Drilling kommer til enighet med kreditorene. Nylig annonserte selskapet at de har kommet til en avtale med verftene om å forlenge gjelden, og vi tror på en lignende løsning hos bankene og obligasjonsholderne, sier han til Finansavisen.

Flyselskapet Flyr avholder en ekstraordinær generalforsamling klokken 18. Ved lunsj ligger aksjen opp 19,6 prosent til 2,30 kroner.

Salatselskapet Kalera faller 10,0 prosent på børsen etter at meglerhuset Arctic Securities nedjusterte kursmålet betydelig i sin siste analyse. Aksjen omsettes ved lunsj for 10,94 kroner.

Oljeprisen

Ved lunsjtider omsettes et fat nordsjøolje (brent spot) for om lag 79,52 dollar, en oppgang på 0,7 prosent i løpet av dagen.

Den amerikanske lettoljen WTI stiger 0,9 prosent til 76,67 dollar.

Sentimentet er støttet av kommentarer fra Opec-delegater, som ifølge TDN Direkt foreløpig ser liten effekt fra omicronvarianten på oljeetterspørselen.

OPEC+ tror på et strammer oljemarked fremover og vil sannsynligvis beslutte å gå videre med å øke produksjonen med 400.000 fat om dagen på møtet mellom de 23 landene i dag.

«Vi ser foreløpig ikke at omicron påvirker etterspørselen. So far so good», sier en Opec-delegat, ifølge nyhetsbyrået.

Videre sa tre Opec+-kilder ifølge TDN Direkt at oljekartellet planlegger å gå videre med den planlagte produksjonsøkningen på 400.000 fat pr. dag i februar.