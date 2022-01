S&P 500 stiger til ny rekordnotering

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent og står i 15.842,19 poeng mens Dow Jones står i 36.785,89 poeng etter en oppgang på 0,6 prosent. S&P 500 stiger 0,4 prosent til rekordhøye 4.814,85 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,67 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,1 prosent til 16,62. Oppgangen i renten skyldes ifølge Handelsbanken økte forventninger til raskere rentehevinger fra Fed gjennom 2022. Prisingen i rentemarkedet innebærer nå en stadig mer overveiende sannsynlighet for at den første hevingen kan komme allerede i mars.

Apple

Roger Berntsen i Nordnet minner om at flere amerikanske aksjer nådde ny all-time high mandag, deriblant Apple (+2,5 prosent) som også passerte 3.000 milliarder dollar i markedsverdi intradag.

«Ingen børsnoterte selskaper har noen gang blitt priset så høyt. Microsoft, verdens 2. største selskap, prises for øvrig til 2.500 milliarder dollar», skriver Berntsen i en rapport.

Kort tid etter at tirsdagens handel tok til er Apple-aksjen tilnærmet uforandret.

Inflasjon

En omfattende undersøkelse av profesjonelle investorer gjennomført av Bloomberg avslører hvilke temaer disse ser for seg vil bli viktig i 2022.

«Inflasjon er fortsatt blant faktorene som nevnes hyppigst, og vil trolig være gjenstand for hyppig diskusjon også i året som kommer. I USA er inflasjonsraten allerede høy, og Fed har gått fra å omtale den som midlertidig til å kutte verdipapirkjøpene sine i en relativt hurtig takt. Rentehevinger ventes kort tid etter», skriver DNB Markets i en oppdatering.