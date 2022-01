Nasdaq faller nesten 1 prosent

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,8 prosent og står i 15.497,47 poeng mens Dow Jones står i 36.845,10 poeng etter en oppgang på 0,1 prosent. S&P 500 faller 0,1 prosent til 4.789,00 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,65 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,1 prosent til 17,09.

«Med mindre smittesituasjonen i verden ikke skulle forverre seg så ligger det i kortene at de lange rentene, med den amerikanske 10-åringen i spissen, vil stige videre. I et slikt scenario vil den sykliske delen av aksjemarkedet gjøre det best», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken mener det er verdt å følge med på referatet fra sist rentemøte i FOMC som finner sted onsdag kveld norsk tid.

«Som alle vet foretok Fed en klart haukete dreining ved sitt rentemøte i desember. Og fra både pressemeldingen og fordelingen av de individuelle prognosene vet vi at dette var godt forankret blant flertallet av komitemedlemmene», skriver Golsholt Hov i en oppdatering.

En undersøkelse foretatt av ADP Employer Services viser at antall sysselsatte i den private sektoren i USA økte med 807.000 personer i desember. Ifølge TDN Direkt var det ventet en økning på 400.000 personer.