Oslo Børs åpner rett ned torsdag morgen.

Like etter kl. 10 står hovedindeksen i 1.208,61, ned 1,03 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,6 milliarder kroner.

Sentimentet tynges nå av amerikanske rentesignaler, etter at en offentliggjøring av referatet fra den amerikanske sentralbankens rentemøte i desember onsdag kveld bekreftet muligheter for høyere renter i 2022.

Ifølge referatet var medlemmene i rentekomiteen mer bekymret for den stigende inflasjonen enn det som tidligere har vært kjent.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,12 prosent på 80,70 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,04 prosent til 77,82 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 81,38 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Equinor er opp 0,41 prosent til 246,90 kroner, mens Aker BP faller 1,10 prosent til 286,60 kroner.

Fall

Blant tungvekterne er det for det meste rødt torsdag morgen.

Nel svekkes 7,38 prosent til 14,50 kroner, mens Kahoot er ned 5,96 prosent til 45,14 kroner.

Nel meldte onsdag ettermiddag at toppsjef Jon André Løkke gir seg i selskapet, og blir erstattet med nåværende Q-Free-sjef Håkon Volldal.

Yara faller 2,77 prosent til 463,40 kroner, og Nordic Semiconductor går tilbake 2,99 prosent til 278,80 kroner.

John Fredriksens Seadrill er dagens foreløpig nest største taper, med et fall på 7,59 prosent til 1,34 kroner.

Opptur

Det er få aksjer som går mot strømmen.

En av dem er imidlertid Questerre , som fortsetter opp 10,33 prosent til 2,99 kroner. Aksjen endte onsdag opp voldsomme 22,1 prosent, etter at Finansavisen skrev at selskapets finansdirektør, Jason D’Silva, mener verdiene kan 18-dobles.

Questerre-aksjen er nå opp over 200 prosent den siste måneden, og flere analytikere har den siste tiden vært positive. SpareBank 1 Markets-analytiker Teodor Sveen-Nilsen tror Questerre ligger an til en kompensasjon etter at oljeutvinning i Québec ble ulovlig, og har økt kursmålet med 160 prosent.

En annen aksje som klatrer oppover torsdag er Okea, som nå stiger 1,96 prosent til 26,00 kroner på høyt volum. Selskapet meldte onsdag kveld at Okea-ansatte i går kjøpte totalt 1,1 millioner aksjer i selskapet til kurs 27,00 kroner pr. aksje.

Norwegian meldte i morges at drøyt 930.000 passasjerer reiste med flyselskapet i desember. Det er en kraftig oppgang fra samme periode året før, men Norwegian var likevel preget av den siste runden med coronarestriksjoner. Aksjen stiger 0,58 prosent til 11,82 kroner.