Det varslede børsfallet i Oslo har tiltatt. Etter å ha vært ned rundt 1,0 prosent i lunsjtider, er hovedindeksen i 13.30-tiden ned 1,3 prosent til 1.205,60 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis har passert 3,3 milliarder kroner.

Børsutviklingen i Oslo følger lignende utvikling i USA onsdag kveld og Asia torsdag morgen , utløst av referatet fra Federal Reserves seneste rentemøte, der det antydes en raskere renteheving enn ventet i USA. Av referatet fremgår det at rentekomiteen i Fed er mer bekymret over inflasjonen enn det som tidligere har vært kjent.

Oljeprisene stiger imidlertid godt. Brent-oljen er opp 2,1 prosent til 81,84 dollar pr. fat. WTI-oljen stiger 2,4 prosent til 79,01 dollar fatet. Ved børsslutt onsdag kostet Brent-oljen 81,38 dollar fatet.

Equinor stiger rundt prosenten, mens Aker BP er noe ned. Begge var blant de heteste aksjene i desember, ifølge meglerhus.

Kanadiske Questerre Energy stiger tosifret, på høy relativt høy omsetning, og viderefører dermed den kraftige oppgangen onsdag. Onsdagens kurshopp ble utløst av uttalelser fra selskapets finansdirektør om at verdiene kan 18-dobles. QEC

MPC Container Ships og Norwegian utmerker seg også med kursoppgang blant de mer omsatte aksjene. Førstnevnte løftes av en ny Pareto-analyse , mens flyselskapet løftes av kraftig vekst i passasjerantallet i desember.

Ellers er det imidlertid mye rødt i omsetningstoppen.

Hydrogenselskapet Nel er ned over 8 prosent. Sent onsdag ble det kjent at Jon André Løkke slutter som Nel-sjef og erstattes av Håkon Volldal, som i dag leder Q-Free. Bombrikkeselskapet faller også på børs torsdag.

Yara faller 3–4 prosent, mens Kahoot er ned over 5 prosent. Schibsted er ned rundt 3 prosent, mens Nordic Semiconductor og Tomra Systems er ned 4–5 prosent. REC Silicon og Scatec er begge ned mer enn 5 prosent.

5th Planet Games utmerker seg blant selskapene som stiger mest, på forventninger foran selskapets driftsoppdatering. Denne skulle opprinnelig vært presentert i dag, men ble rett før jul utsatt til onsdag neste uke.

Solstad Offshore stiger også godt. John Fredriksen er nå i praksis helt ute av offshorerederiet. Onsdag klatret aksjen over 7 prosent, torsdag er den opp rundt 6 prosent til.

