Nervøs start på New York-børsen etter onsdagens kalddusj

Onsdag var en knallrød dag på Wall Stret etter at Nasdaq falt hele 3,3 prosent, etterfulgt av Dow Jones som gikk ned 1,9 prosent mens S&P 500 falt 1,1 prosent.

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen torsdag har Nasdaq-indeksen gått ned 0,2 prosent og står i 15.071,62 poeng mens Dow Jones står i 36.380,32 poeng etter en nedgang på 0,1 prosent. S&P 500 faller 0,1 prosent til 4.696,47 poeng.

Oppdatert klokken 15.45: Dow Jones er ned 0,1 prosent, S&P 500 har lagt på seg 0,2 prosent mens Nasdaq er opp 0,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,73 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,7 prosent til 20,07

DNB Markets mener oppgangen i tiårsrenten skyldes flere ting, samtidig som at spekulative investorer som går inn i nye posisjoner, som de gikk ut av mot årsslutt, kan bidra til å forsterke bevegelsene. Ifølge rente- og valutaanalytiker Ingvild Borgen Gjerde er den viktigste, underliggende årsaken at markedet justerer opp forventningene sine til rentehevinger fra Fed.

«Et av de store spørsmålene for finansmarkedene på vei inn i 2022 har vært hvor godt aksjemarkedene og andre risikable aktiva ville tåle en oppgang i de lange rentene, som følge av at markedet tilpasset seg utsiktene for en mer aggressiv innstramming fra Fed. Skal vi tolke utviklingen de siste par dagene er svaret: ikke spesielt bra», skriver Borgen Gjerde i en rapport fra DNB Markets.

207.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 1. januar, viser nye ukentlige tall fra USAs arbeidsdepartement. På forhånd var det ventet et tall på 197.000, ifølge Trading Economics.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 1.754.000 pr. 25. desember. Her var det på forhånd ventet en måling på 1.688.000.

USAs handelsbalanse i november 2021 var på minus 80,2 milliarder dollar, viser offisielle tall torsdag. Ifølge Trading Economics var det på forhånd ventet et underskudd på 77,1 milliarder dollar.