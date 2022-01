Hauker skremmer investorene

«Lave renter lenge» og «det finnes ikke noe alternativ» har vært slagordene i finansbransjen helt siden den globale finanskrisen i 2008–2009. Det hjalp at de store sentralbankene i 2020 og 2021 sprøytet enorme mengder nye penger inn i markedet, i et forsøk på å forhindre en varig, coronadrevet nedtur.

Referatet fra Feds seneste rentemøte avdekket imidlertid en overraskende «haukete» holdning blant sentralbankens styremedlemmer. Investorene tolket dette som tegn på at både de korte og lange rentene skal opp langt raskere enn tidligere antatt, og dette utløste kraftige fall i markedet for aksjer, obligasjoner, edle metaller og kryptovaluta.

I Europa var den brede Stoxx 600-indeksen ved firetiden ned med godt over 1 prosent, mens japanske Nikkei 225 stupte nær 3 prosent. Dessuten fortsatte onsdagens nedtur til en viss grad i USA, der den teknologitunge Nasdaq-indeksen tapte ytterligere 1 prosent.

Coinbase-kursen var ned med mer enn 3 prosent, som følge av at bitcoin, ethereum og andre kryptovalutaer nå har reversert hele oppturen siden september i fjor. Bank of America påpekte imidlertid at megleren ikke bare driver med kryptohandel og oppgraderte like godt aksjen til «kjøp». Coinbase gikk på børs i april i fjor og kursen steg samme dag til 429 dollar. Kort tid etter at New York-børsen åpnet torsdag var tallet bare 226 dollar.

Finanssektoren har derimot vind i seilene, ettersom den typisk tjener på høyere lange renter. Torsdag ettermiddag var Deutsche Bank, HSBC, Standard Chartered og Societe Generale følgelig blant børsvinnerne i Europa.

Dessuten fortsetter pandemien å skape gigantgevinster for vaksineprodusenter og andre som markedsfører coronarelaterte legemidler. I USA meldte Walgreens at inntjeningen i dets første regnskapskvartal ble bedre enn ventet, og apotekkjeden hevet dessuten sin prognose for resten av året. I løpet av perioden ble kundene injisert med 15,6 millioner vaksinedoser.

Det kom også makrotall fra den andre siden av Atlanterhavet. Antallet nye søkere om arbeidsledighetstrygd steg i forrige uke til 207.000, mens konsensusestimatet var på 195.000. Merk at dette er sesongjusterte tall. Det faktiske nivået var 315.500, mer enn noen gang siden august i fjor.