Børsene i Asia snur opp – Tokyo mot strømmen

Etter tunge fall torsdag, snur de fleste børsene i Asia opp fredag morgen.

I Japan faller Nikkei 0,20 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,21 prosent.

Shanghai Composite klatrer derimot 0,21 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 1,20 prosent, og Kospi i Sør-Korea styrkes 1,16 prosent.

I India stiger Sensex 0,86 prosent, S&P/ASX 200-indeksen er opp 1,29 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,66 prosent.

Mer lånetrøbbel

Det er blandet stemning blant de Hongkong-noterte eiendomsaksjene fredag morgen, etter at eiendomsutvikleren Shimao, ifølge CNBC, meldte om mislighold av lån. Det fornyer ifølge nettstedet bekymringen for sektoren.

Shimao-aksjen faller drøyt 7 prosent, mens Kaisa Group er ned 1,2 prosent. Samtidig stiger imidlertid Evergrande 2,4 prosent, og Sunac er opp 2,9 prosent.

Hang Seng Properties index klatrer fredag 1,5 prosent.

Rentesignaler

Investorene fortsetter å vurderer signalene fra den amerikanske sentralbanken (Fed), etter at en offentliggjøring av referatet fra den amerikanske sentralbankens rentemøte i desember onsdag kveld bekreftet muligheter for høyere renter i 2022.

«Det ble tydeligere mot slutten av fjoråret at markedets forventning om at Fed skulle gå svært forsiktig frem for å få kontroll på inflasjonen, og bare heve styringsrenta fem ganger totalt, nok var litt vel optimistisk», skrev DNB Markets-analytiker Ingvild Borgen Gjerde i en rapport torsdag.

Torsdag ble en ny rød dag på Wall Street.