Oslo Børs åpner opp fredag morgen.

Like før kl. 11 står hovedindeksen i 1.212,86, opp 0,70 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,7 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen opp 0,93 prosent på 82,75 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,03 prosent til 80,28 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 81,98 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

- Oljeprishoppet reflekterer stort sett den eskalerende uroen i Kasakhstan og den politiske situasjonen i Libya som fortsetter å forverres og setter oljeproduksjonen på sidelinjen, sier analytiker i Rystad Energy, Louise Dickson, ifølge TDN Direkt.

I tillegg klarer ikke tilbudsøkningen fra Opec+ ifølge nyhetsbyrået å holde tritt med oljeetterspørselen.

Equinor stiger 1,50 prosent til 250,40 kroner, mens Aker BP er ned 0,11 prosent til 284,00 kroner.

Førstnevnte melder fredag morgen at de sammen med Wellesley har gjort et oljefunn nær Framfeltet i Nordsjøen som anslås til 3,3-5,2 millioner kubikkmeter utvinnbar olje.

I rødt

Questerre Energy faller 17,52 prosent til 2,43 kroner fredag morgen, og har på det laveste i dag vært omsatt før 2,36 kroner.

Før dagens fall har aksjen hatt en særdeles solid start på året, med en oppgang på hele 75 prosent i løpet av årets fire første handelsdager.

Noe av bakgrunnen for den voldsomme oppturen har vært onsdagens uttalelser fra selskapets finansdirektør, Jason D'Silva, om at verdiene kan 18-dobles . Torsdag kveld sendte imidlertid selskapet ut en melding om at de nå ikke kan forklare den seneste tids kursutvikling.

«Questerre er ikke kjent med vesentlig, ikke meldt informasjon knyttet til selskapets virksomhet og anliggender som kan forklare den nylige økningen i markedskurs og handelsvolum i selskapets ordinære aksjer», heter det.

Flyr avholdt tirsdag en ekstraordinær generalforsamling hvor det ble vedtatt en emisjon på 250 millioner kroner. Tegningsrettene ble i dag notert, og er nå ned 27,72 prosent til 0,41 kroner. Fly-aksjen faller 7,86 prosent til 1,40 kroner.

Blant de mest omsatte aksjene faller Scatec 1,65 prosent til 140,40 kroner, mens Kahoot svekkes 1,69 prosent til 44,24 kroner.

Opptur

Dagens foreløpig største vinner er DOF, som stiger 15,38 prosent til 0,81 kroner.

Fredag morgen meldes det at småaksjonærene som gjør opprør i DOF nå har nådd målet om negativ kontroll, og har en oppslutning på 34 prosent av totalt utestående aksjer.

Blant tungvekterne styrkes Norsk Hydro 1,99 prosent til 70,56 kroner, mens Nordic Semiconductor er opp 2,93 prosent til 281,40 kroner. DNB styrkes 1,51 prosent til 207,80 kroner.