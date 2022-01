Oslo Børs går mot en positiv avslutning på uken, etter torsdagens skrell – men oppgangen er avtagende fredag ettermiddag. Hovedindeksen er i 13.45-tiden opp 0,23 prosent til 1.207,14 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis har nådd rundt 3 milliarder kroner.

Oppgang er det på også på oljemarkedet. Brent-oljen er opp 1,0 prosent til 82,70 dollar pr. fat, mens WTI-oljen peker opp 0,6 prosent til 80,07 dollar fatet. Ved børsslutt torsdag kostet Brent-oljen 81,98 dollar fatet.

– Oljeprishoppet reflekterer stort sett den eskalerende uroen i Kasakhstan og den politiske situasjonen i Libya som fortsetter å forverres og setter oljeproduksjonen på sidelinjen, sier analytiker Louise Dickson i Rystad Energy, ifølge TDN Direkt.

Equinor har på det høyeste fredag vært oppe i 252,90 kroner og ny intradag all-time high, men nå har det snudd for oljegiganten. Aksjen er ned 0,7 prosent fredag – men er opp over 60 prosent seneste 12 måneder. Selskapet har fredag meldt om et nytt oljefunn i Nordsjøen.

Aker BP og DNO handles også ned.



Questerre Energy stuper etter de seneste dagenes rally. Torsdag etter børsslutt kom selskapet med en børsmelding der daet ikke er kjent med informasjon som kan forklare aksjekursutviklingen eller de høye handelsvolumene . Finansdirektøren har imidlertid selv antydet at aksjen kan gå 18-gangeren.

Atlantic Sapphire , som opererer innen landbasert lakseoppdrett, faller etter oppdateringen sent torsdag.

SalMar og Lerøy Seafood har kommet med sine slaktevolumer i fjerde kvartal. Begge faller noe etter oppdateringene.

AutoStore fortsetter oppgangen etter nyheten om at Bank of America har tatt opp dekning av aksjen med kjøpsanbefaling og kursmål på 49 kroner. Torsdag steg den 3,2 prosent til 36,20 kroner, fredag fortsetter den opp 1,9 prosent til 36,88 kroner.

DOF ligger an til å bli en av fredagens vinnere med en kursoppgang på nær 10 prosent. Småaksjonærene som gjør opprør i offshorerederiet, har nå nådd målet om såkalt negativ kontroll.

Techstep klatrer også bra etter toppsjefens aksjekjøp.

Höegh Autoliners stiger drøyt 7 prosent til 27,99 kroner. I Finansavisens shippingpanel ble bilskipsrederiet trukket frem som foretrukket valg av ABG-analytiker Petter Haugen, som har et kursmål på 51 kroner.

Flyr avholdt tirsdag en ekstraordinær generalforsamling hvor det ble vedtatt en emisjon på 250 millioner kroner. Tegningsrettene ble i dag notert, og er nå ned rundt 35 prosent. Flyr-aksjen faller 9,2 prosent til 1,38 kroner.

Blant de mer omsatt aksjene er Hydro, Yara, Nordic Semiconductor og Nel alle opp.

Scatec og Kahoot er blant aksjene som trekker ned.