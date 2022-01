Rød start på New York-børsen

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har både Nasdaq-indeksen, Dow Jones og S&P 500 falt 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,75 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,4 prosent til 19,89.

«Markedet priser nå inn en svært stor sannsynlighet for at første renteheving kommer allerede i mars, noe som var nærmest utenkelig ved møtet i september og ble ansett som lite sannsynlig etter møtet i november. I tillegg til at forventningene til rentehevinger har kommet opp, dreier diskusjonen seg mye om hva Fed kommer til å gjøre med balansen sin», skriver DNB Markets i en oppdatering.

199.000 nye arbeidsplasser ble skapt utenfor jordbrukssektoren i USA i desember, viser dagens offisielle arbeidsmarkedsrapport (non-farm payrolls) fra amerikanske statistikkmyndigheter. Rapporten omtales typisk som månedens viktigste nøkkeltall. Konsensus pekte mot at 400.000 nye jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i desember.

Ledigheten var ventet å falle fra 4,2 til 4,1 prosent, men endte helt nede på 3,9 prosent. På forhånd påpekte senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote at dagens rapport ikke ville bety så mye for forventningene til Fed fremover.