Oslo Børs lå lenge an til solid oppgang, men begynte en vingling mellom opp- og nedgang etter den skuffende arbeidsmarkedsrapporten fra USA. Hovedindeksen endte til slutt opp 0,29 prosent til 1.207,93 poeng. På det høyeste var den oppe i 1.214,42. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis endte på over 6,1 milliarder kroner.

Utviklingen i Oslo sammenfalt med utviklingen i oljeprisene. Både Brent- og WTI-oljen hadde god oppgang tidligere på dagen, men ved børsslutt var førstnevnte opp 0,2 prosent til 82,08 dollar pr. fat, mens den amerikanske lettoljen var ned 0,4 prosent til 79,34 dollar fatet. Ved børsslutt torsdag kostet Brent-oljen 81,98 dollar.

Equinor endte ned 1,1 prosent til 244,00 kroner – etter å ha satt ny intradagrekord tidligere på dagen, på 252,90 kroner. Aker BP falt 0,3 prosent til 283,60 kroner.

Questerre Energy stupte 26,9 prosent til 2,15 kroner. Selskapet har hatt noen vanvittige uker på børs, og var etter torsdagens handel opp nær 200 prosent på én måned. Nylig har også SpareBank 1 Markets-analytiker Teodor Sveen-Nilsen løftet kursmålet med 160 prosent , og finansdirektøren i selskapet har antydet at aksjen kan gå 18-gangeren . Nå er selskapet imidlertid kalt inn på teppet av Toronto-børsen.

Investtech har tatt Tomra og Nordic Semiconductor inn i sin «hold-deg-unna-portefølje». Begge aksjene steg imidlertid fredag, med henholdsvis 1,5 og 1,0 prosent til 595,00 og 276,20 kroner.



AutoStore fortsatte oppgangen etter torsdagens nyhet om at Bank of America har tatt opp dekning av aksjen med kjøpsanbefaling og kursmål på 49 kroner. Torsdag steg den 3,2 prosent til 36,20 kroner, fredag fortsatte den opp 2,5 prosent til 37,09 kroner.

Techstep -aksjen steg 7,4 prosent til 4,08 kroner, etter nok et større aksjekjøp av selskapets sjef. På to dager har han handlet aksjer for nær 2 millioner kroner.

Höegh Autoliners endte opp 4,0 prosent til 27,12 kroner. Nylig ble bilskipsrederiet trukket frem som foretrukket valg av ABG-analytiker Petter Haugen, som har et kursmål på 51 kroner.

House of Control Group falt 8,0 prosent til 11,50 kroner etter at Pareto Securities halverte kursmålet for aksjen.