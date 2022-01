– En endring i Feds politikk fører ofte til økt usikkerhet og volatilitet i markedene, sier Keith Lerner, sjefstrateg i Truis, til CNBC.

Onsdagens referat fra sentralbanken og svak sysselsettingsvekst sørget for at de ledende indeksene på Wall Street endte i minus.

Dow Jones stod så å si på stedet hvil, med en nedgang på marginale 0,01 prosent til 36.231.

S&P 500 sank med 0,41 prosent til 4.677.

sank med 0,41 prosent til 4.677. Teknologiindeksen Nasdaq falt hardest, med 0,96 prosent til 14.935.

Vix-indeksen, som måler de forventede svingningene på S&P 500 de neste 30 dagene sank med 4,28 prosent til 18,79. Det er dermed mindre frykt i markedet.

– Aksjemarkedet er i endring

Etter at Federal Reserve offentliggjorde referatet fra det forrige FOMC-møtet skøyt renten på den tiårige amerikanske statsobligasjonen fart. Referatet bekreftet at sentralbanken er klar til å nedskalere sine økonomiske støttetiltak raskere enn tidligere ventet. Det kan blant annet inkludere å arbeide for å bedre handelsbalansen samtidig som de hever renten.

Renten på tiåringen fortsatte å øke på fredag, da den steg med 3,8 basispunkter til 1,769 prosent.



Særlig opplevde teknologiaksjer seg et tilbakefall. Når den risikofrie renten øker fokuserer investorene mer på mindre risikofylte aksjer, som ikke er priset basert på fremtidig profittvekst.

– Aksjemarkedet er nå i en endringsfase etter et veldig sterkt 2021, sier adm. direktør i ZEGA Financial, Jay Pestrichelli, til CNBC.

I desember ble det skapt 199.000 nye arbeidsplasser utenfor jordbrukssektoren i USA i desember. Det er mindre enn halvparten av forhåndsforventningen på 422.000. Det bidrog til å gi markedene en liten knekk på tampen av uken.

– Vi ser en høyere volatilitet i enkeltsaksjer i forhold til indeksene. Investorene virker å revurdere posisjonene sine i de høytflyvende teknologiaksjene, sier Pestrichelli.