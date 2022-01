(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpnet opp mandag morgen, men har nå snudd ned.

Kl. 10 står hovedindeksen i 1.204,19, ned 0,31 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen opp 0,32 prosent på 82,01 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,29 prosent til 79,13 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 82,08 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Ifølge TDN Direkt utligner nå forstyrrelser i produksjonen i Kasakhstan og Libya bekymringene knyttet til den økte omicronsmitten globalt.

Equinor klatrer 0,78 prosent til 245,90 kroner, mens Aker BP er opp 0,74 prosent til 285,70 kroner.

I rødt

Nordic Nanovector meldte fredag at den foreløpige tre-måneders dataavlesningen fra Paradigme-studien nå ventes rapportert i andre halvdel av 2022, mot tidligere ventet første halvdel. Det sender aksjen ned hele 11,69 prosent til 20,40 kroner.

Pexip faller mandag 5,76 prosent til 35,70 kroner, etter at de i morges la frem en oppdatering i forkant av fjerde kvartalstallene.

Quantafuel melder at to av fire produksjonslinjer på Skive-anlegget pr. mandag er i drift, og at nivået på produksjonen kvalifiserer for Proof of Concept (POC). Det er litt senere enn ventet, og aksjen er nå ned 6,73 prosent til 30,50 kroner.

Opptur

Questerre-aksjen utmerker seg igjen, og er mandag opp 10,00 prosent til 1,37 kroner.

Fredag stupte aksjen hele 26,9 prosent, etter å ha steget nær 200 prosent på en måned da Oslo Børs stengte torsdag.

Nylig løftet SpareBank 1 Markets kursmålet på aksjen med 160 prosent , og finansdirektøren i selskapet har antydet at aksjen kan gå 18-gangeren . Nå er selskapet imidlertid kalt inn på teppet av Toronto-børsen.

TGS stiger 5,91 prosent til 95,38 kroner. Selskapet har mandag lagt frem inntektsguiding for fjerde kvartal.