To techraketter faller tosifret etter oppdateringer

«Vi er komfortable med vårt samlede EPS-estimat for 2021 og ser ytterligere forbedringer i 2022-estimater», skriver Sparebank 1 Markets som argumenterer for at dette er sterke salgstall som bør komme som en lettelse etter mye bekymring angående forstyrrelser i verdikjeden og coronaeffekter

Quantafuel melder at to av fire produksjonslinjer på Skive-anlegget er i drift, og at nivået på produksjonen kvalifiserer for Proof of Concept. Det er litt senere enn ventet, og aksjen er nå ned 7,7 prosent.

Pexip faller mandag 4,4 prosent, etter at det i morges la frem en oppdatering i forkant av fjerde kvartalstallene.

– Vi forventer å se den samme usikkerheten i første kvartal, sier fungerende konsernsjef Øystein Hem.



Opptur

Questerre-aksjen utmerker seg igjen, og er mandag opp 17 prosent. Fredag stupte aksjen hele 26,9 prosent, etter å ha steget nær 200 prosent på en måned da Oslo Børs stengte torsdag.

Nylig løftet SpareBank 1 Markets kursmålet på aksjen med 160 prosent , og finansdirektøren i selskapet har antydet at aksjen kan gå 18-gangeren. Nå er selskapet imidlertid kalt inn på teppet av Toronto-børsen.

TGS stiger 11,8 prosent. Selskapet har mandag lagt frem inntektsguiding for fjerde kvartal.

– En indikasjon på et langsomt forbedrende marked, sier TGS-sjef Kristian Johansen til Finansavisen.



«Vi forventer fortsatt en aksjonæravkastning mellom 6 til 8 prosent i 2022 gitt en solid kontantposisjon for selskapet. Vi anser rapporten som nøytral og forventer at aksjen vil handles på linje med sammenlignbare selskaper», skriver DNB Markets i et notat etter oppdateringen.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag ned 0,2 prosent til 81,66 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,1 prosent til 78,74 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 82,08 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Ifølge TDN Direkt utligner nå forstyrrelser i produksjonen i Kasakhstan og Libya bekymringene knyttet til den økte omicronsmitten globalt.

Equinor klatrer 0,2 prosent, mens Aker BP er opp 1,6 prosent. Begge aksjene er omtalt i fersk oljeanalyse fra Arctic Securities.

– Vi tror et sammenslått Aker BP/Lundin Energy vil fylle et tomrom i investeringsuniverset, og således appellere til en bredere investorbase de kommende årene, sier analytiker Daniel Stenslet i Arctic.