Oppkjøpsnyheter sender aksje opp 50 prosent på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,6 prosent og står i 14.703,81 poeng mens Dow Jones står i 36.089,53 poeng etter en nedgang på 0,4 prosent. S&P 500 faller 0,9 prosent til 4.633,87 poeng.

Aksjene i nettspillprodusenten Zynga stiger 48 prosent til 8,88 dollar etter at selskapet blir kjøpt opp av videospillprodusenten Take-Two Interactive for 12,7 milliarder dollar, eller 9,86 dollar per aksje. Ifølge CNBC skjer betalingen i form av kontanter og aksjer. Take-Two-aksjen faller 10,4 prosent til 147,56 dollar etter at nyheten ble kjent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,77 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 11,8 prosent til 20,98.

«De lange rentene, som danner grunnlaget for verdsetting av aksjer, nærmer seg de høyeste nivåene etter at pandemien brøt ut. Høyere renter gjør selskapenes fremtidige inntekter mindre verdt i dag og vice versa. Derfor har vekstselskapene fått unngjelde mest den første uken av året», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Denne uken rettes oppmerksomheten mot inflasjonsstatistikken fra USA.

«På onsdag forventes den amerikanske inflasjonen å akselerere, der kjerneinflasjonen utenom energi og matvarer, forventes å ha økt med 0,5 prosent fra måneden før, og hele 5,4 prosent høyere enn året før», skriver DNB Markets i en rapport.

Onsdag kveld publiseres også Feds «Beige Book», noe som gir en bred og god indikator på økonomien.