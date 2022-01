To oljeaksjer trosset børsfallet

Nylig løftet SpareBank 1 Markets kursmålet på aksjen med 160 prosent , og finansdirektøren i selskapet har antydet at aksjen kan gå 18-gangeren . Nå er selskapet imidlertid kalt inn på teppet av Toronto-børsen.

I rødt

Wilson har inngått avtale om kjøp av 11 bulkskip. Skipene har tidligere vært leid, så kjøpet medfører dermed ingen flåtevekst, men øker antall eide skip. Aksjen falt 4,5 prosent.

Kitron har gjennomført kjøpet av 100 prosent av aksjene i BB Electronics, som ble annonsert 20. desember 2021. Aksjen endte ned 5 prosent.

Meltwater økte antallet premiumkunder i desember og sikret blant annet kunder som Aker Solutions og Strava. Investorene synes imidlertid økningen ikke var nok, og aksjen stupte 14,4 prosent.

Nordic Nanovector meldte fredag at den foreløpige tre-måneders dataavlesningen fra Paradigme-studien nå ventes rapportert i andre halvdel av 2022, mot tidligere ventet første halvdel. Det sendte aksjen ned hele 13,9 prosent.

ABG Sunndal Collier noterer at de først venter at studien er ferdig rekruttert innen seks måneder, og at det deretter vil gå tre måneder før topplinjedataen blir presentert. Meglerhuset venter dermed at topplinjedataen blir fremlagt i november.

«Med kun 14 pasienter igjen å rekruttere, er kanskje det eneste positive med dette at rekrutteringen nærmer seg slutten», skrives det.



SEB-analytiker Oliver Kielland har for første gang grepet tak i Nordic Semiconductor og spår aksjen i 390 kroner – en oppside på over 45 prosent fra dagens kurs. Han anbefaler følgelig kjøp av aksjen, men kursen falt 6,5 prosent tross analysen.

Quantafuel melder at to av fire produksjonslinjer på Skive-anlegget er i drift, og at nivået på produksjonen kvalifiserer for Proof of Concept. Det er litt senere enn ventet, og aksjen endte mandag ned 9,5 prosent.

Pexip falt 9,8 prosent, etter selskapet mandag morgen la frem en oppdatering i forkant av fjerde kvartalstallene.

– Vi forventer å se den samme usikkerheten i første kvartal, sier fungerende konsernsjef Øystein Hem.

PatientSky har inkludert Siv Jensen i styret. Aksjen falt 9,1 prosent.

Interiørkjeden Kid økte omsetningen med 2,5 prosent i fjerde kvartal , og nettsalg står for stadig mer av inntjeningen. Forsinkede vareleveranser bidro negativt til Kids omsetning i oktober og november. I desember var det imidlertid full gass, men aksjen falt likevel 4 prosent.

«Vi er komfortable med vårt samlede EPS-estimat for 2021 og ser ytterligere forbedringer i 2022-estimater», skriver Sparebank 1 Markets som argumenterer for at dette er sterke salgstall som bør komme som en lettelse etter mye bekymring angående forstyrrelser i verdikjeden og coronaeffekter.