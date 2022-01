Blandet børsutvikling i Asia etter rente-uro

I Japan faller Nikkei 0,9 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,5 prosent.

Shanghai Composite svekkes 0,4 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 0,2 prosent, og Kospi i Sør-Korea svekkes 0,09 prosent.

I India stiger Sensex 0,3 prosent, S&P/ASX 200-indeksen er opp 0,8 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,4 prosent.

Nedgangen i Asia kommer i kjølvannet av S&P 500 endte ned 0,14 prosent og Dow Jones falt 0,45 prosent. Nasdaq steg marginale 0,05 prosent. Nedturen kom etter at den 10-årige statsrenten i USA toppet mandag 1,8 prosent. Det er det høyeste nivået siden januar 2020.

VIX-indeksen, også kjent som fryktindeksen, var opp 4,64 prosent etter mandagens handel.

Flere analytikere venter nå at Fed vil ta grep og kutte støttekjøpene raskere enn ventet, samt at det vil komme rentehevinger i nærmeste fremtid. Ifølge CME Groups FedWatch-side venter markedet at det er en 76 prosent sjanse for at den amerikanske sentralbanken øker renten i mars, opp fra rundt 15 prosent i midten av oktober.