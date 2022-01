MPC Energy Solutions skal utvikle Santa Rosa og Villa-prosjektet i El Salvador, og energiproduksjonen fra solprosjektet forventes å starte i fjerde kvartal 2022. Aksjen stiger 1,0 prosent til 27,17 kroner.

Ayfie Group har ansatt Freddy Mahler Frimann som salgsdirektør fra 1. februar. Aksjen suser opp 14,4 prosent til 1,495 kroner.

Nordic Mining har sikret den første finansieringen til Engebø-prosjektet, og tar sikte på å fullføre finansieringen i løpet av første halvdel av 2022. Aksjen er ned 6,9 prosent til 3,70 kroner.

PCI Biotech opplyser at resultater fra prekliniske tuberkulosestudier utført i samarbeid med Universitetet i Zürich og ETH Zürich er akseptert for publisering i Frontiers in Immunology. Aksjen stiger 10,9 prosent til 13,44 kroner.

Klaveness Combination Carriers hadde en gjennomsnittlig TCE-inntjening for hele selskapets flåte var 23.617 dollar pr. dag, som er en økning på 1.669 dollar pr. dag i forhold til tredje kvartal 2021. Aksjen faller 2,1 prosent til 47,0 kroner.

Seismikkselskapet TGS har startet et nytt prosjekt i Indonesia der dataene ventes tilgjengelig sent fjerde kvartal 2022. Aksjen er ned 2,4 prosent til 98,08 kroner.

Olje

Oljeprisen stiger tirsdag morgen og brent-oljen er opp 0,6 prosent til 81,44 dollar fatet. WTI-oljen stiger 0,3 prosent til 78,90 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 81,02 dollar ved stengetid på Oslo Børs mandag.

Analytikere peker imidlertid på en stram forsyning fra OPEC+ i markedet, som ikke holder tritt med etterspørselen og støtter prisene. Grunnen til det er at flere land ikke produserer det økte volumet som ble avtalt, blant annet Nigeria.

«Markedet kan fortsatt dra nytte av en strammere tilbudsside og forsyningsrisiko fra Russland», skriver en ANZ-analytiker i et notat, ifølge Reuters.

«De fundamentale forholdene er bullish for råolje igjen, spesielt hvis OPEC sliter med å nå produksjonsmålet i kombinasjon med at etterspørselen styrker seg», sier OANDA-analytikeren Craig Erlam til nyhetsbyrået.