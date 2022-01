Ved lunsjtider ligger Oslo Børs an til en oppgang på 0,6 prosent, til 1.197 poeng.

Dagens bevegelser

Vintersesongen har blitt mer utfordrende enn ventet for seismikkselskapet PGS, som forventer en segment-omsetning på rundt 174 millioner dollar i fjerde kvartal, ifølge en oppdatering tirsdag morgen. Ved lunsj ligger aksjen ned 12,6 prosent, og er pauset av Oslo Børs.

Også Kahoot la frem en oppdatering på driften i forkant av fjerdekvartalsrapporten, der det ble meldt at selskapet økte inntektene med 126 prosent sammenlignet med fjoråret i fjerde kvartal – opp til 39,7 millioner dollar. Det var på linje med tidligere guiding. Aksjen åpnet opp 7,3 prosent, men har snudd ned og ligger ved lunsjtid ned 1,3 prosent til 40,77 kroner pr. aksje.

2020 Bulkers meldte i morgentimene at selskapet har oppnådd en gjennomsnittlig tidscerteparti-ekvivalent inntjening på rundt 48.700 dollar brutto pr. dag i desember 2021, og har besluttet et månedsutbytte på 0,36 dollar pr. aksje. Aksjen ligger tirsdag ettermiddag opp om lag 4,1 prosent til 114,50 kroner.

Ayfie Group ligger an til å bli dagens børsvinner med en oppgang på 14,1 prosent til 1,50 kroner pr. aksje. Oppgangen kommer etter at selskapet meldte at det har ansatt Freddy Mahler Frimann som salgsdirektør fra 1. februar.

Nordic Mining har sikret den første finansieringen til Engebø-prosjektet, og tar sikte på å fullføre finansieringen i løpet av første halvdel av 2022. Tirsdag ettermiddag ligger aksjen ned 1,8 prosent til 3,90 kroner.

PCI Biotech ligger opp 12,2 prosent til 13,60 kroner aksjen etter at selskapet meldte at resultater fra prekliniske tuberkulosestudier utført i samarbeid med Universitetet i Zürich og ETH Zürich er akseptert for publisering i Frontiers in Immunology.

Oljeprisen

Ved lunsjtider tirsdag ligger prisen på at fat nordsjøolje (brent spot) opp 1,2 prosent til 81,98 dollar.

Den amerikanske lettoljen WTI omsettes for 79,37 dollar pr. fat, opp 1,2 prosent i løpet av dagen.

Det skal ifølge Reuters ventes en stram forsyning fra OPEC+ i markedet, som ikke holder tritt med etterspørselen og støtter prisene. Grunnen til det er at flere land ikke produserer det økte volumet som ble avtalt, blant annet Nigeria.