Dow Jones faller under 36.000

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,4 prosent og står i 14.880,67 poeng mens Dow Jones står i 35.948,31 poeng etter en nedgang på 0,3 prosent. S&P 500 faller 0,2 prosent til 4.662,05 poeng.

Ifølge CNBC har driftsdirektør Rod Copes i elbilprodusenten Rivian forlatt selskapet. Aksjen faller 1,9 prosent i åpningsminuttene.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,78 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,4 prosent til 19,86.

«Teknologiaksjene har slitt kraftig så langt i 2022 (ned 4,5 prosent) grunnet forventninger om en snarlig renteheving fra Fed. Mange aktører venter at den amerikanske sentralbanken vil heve styringsrenten allerede i mars, det vil si vesentlig tidligere enn det som ble kommunisert i 2021», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Denne uken starter en ny kvartalsesong, noe som potensielt sett kan skape ytterligere bevegelser i markedet. Først ut er finanskjempene Wells Fargo, JPMorgan, Citigroup og BlackRock.

Jerome Powell skal tirsdag i høring i Senatet, som er ventet å bekrefte nominasjonen til hans andre periode i stillingen som sentralbanksjef. Federal Reserves mer haukete holdning stresser Wall Street, og senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda tviler på at stressnivået vil avta med det første.

«Nervøsiteten fortsetter å stramme seg til etter fredagens fall i ledigheten og oppgangen i sysselsettingskostnadsindekser», skriver Halley i en oppdatering tirsdag.