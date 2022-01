– Bunnen er ikke nådd

Saken oppdateres fortløpende.

Fed-leder Jerome Powells utsagn om en myk landing for økonomien skapte optimisme på samtlige indekser på børsene i New York tirsdag ettermiddag.

Amerikanske aksjer steg igjen tirsdag ettermiddag da Wall Street så ut til å finne fotfeste etter en vanskelig start på det nye året.

Teknologitunge Nasdaq økte med 1,4 prosent til 15.153,45 og fulgte den positive trenden fra dagen før, etter en fire-dagers tapsrekke. S&P 500 steg med 0,9 prosent til 4.713,06, mens Dow Jones økte med 0,5 prosent til 36.252,22.



Oljeselskapet Chevron økte med 2,3 prosent, mens Boeing økte med med 3,2 prosent. Teknologiselskapet Apple økte med 1,7 prosent. Nike var en av aksjene som trakk ned.

Investeringssjef i Bryn Mawr Trust Wealth Management Jeff Mills sa at han tror du bare får minst én dag med utsettelse gitt prisene, og at det er for tidlig å kalle dette en slags bunn i teknologien.

Myk landing

Jerome Powell vitnet for en Senatskomité tirsdag som del av hans gjenbekreftetsesprosess. Investorer så ut til å ta vitnesbyrd fra Powell med ro mens de så etter ledetråder til tempoet i fremtidige renteøkninger og andre planer for å stramme inn pengepolitikken i 2022.

Powell malte et bilde av en myk landing for økonomien når Fed beveger seg mot å gjerne nødstimuleringstiltak og begynne å heve renten.

– Det er virkelig på tide for oss å bevege oss bort fra disse nødpolitiske innstillingene til et mer normalt nivå, sa Powell.

– Det burde egentlig ikke ha negative effekter på arbeidsmarkedet, sa Powell, som er allment forventet å bli bekreftet av Senatet, sa Powell.

Powells utsagn så ut til å beroligge investorene og fryktindeksen VIX falt med 5,1 prosent.

Oljeprisen økte

Oljeprisen økte med 4 prosent, og ligger nå på 81,4 dollar pr. fat.

10-årsrenten var tirsdag kveld på 1,7 prosent, etter en nedgang på 0,024 basispunkter, mens 30-årsrenten steg 0,609 basispunkter.

Gullprisen var opp 1,3 prosent.