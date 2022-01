Saken oppdateres

Hovedindeksen på Oslo Børs stiger 1,2 prosent til 1.211,48 poeng. Så langt i dag er det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1.354 millioner kroner.

Bevegelser

Play Magnus Group har inngått avtale om en rettet emisjon mot Breakthrough Initiatives Limited med et bruttoproveny på 10 millioner amerikanske dollar gjennom utstedelse av 4.864.753 nye aksjer til kurs 18,47 kroner pr. aksje. Aksjen er opp 20,7 prosent til 16,30 kroner.

Equinor har revidert sitt estimat for de totale utvinnbare reservene i det britiske Mariner-feltet fra rundt 275 millioner fat til om lag 180 millioner fat olje. Revideringen vil føre til en nedskrivning på rundt 1,8 milliarder dollar. Aksjen stiger 1,4 prosent til 243,15 kroner.

Aega sikrer to nye solparker i Italia, som er et viktig steg for selskapets mål om å doble produksjonskapasiteten i landet i løpet av 2022. Aksjen er opp 3,0 prosent til 1,64 kroner.

Xplora Technologies solgte 395.000 smartklokker i 2021, som utgjør en vekst på 89 prosent fra året før og på linje med revidert guiding gitt i tredjekvartalsoppdateringen. Tech-aksjen er opp 3,9 prosent til 26,6 kroner.

Kahoot la tirsdag frem en oppdatering på driften i forkant av fjerdekvartalsrapporten, der det ble meldt at selskapet økte inntektene med 126 prosent sammenlignet med fjoråret i fjerde kvartal – opp til 39,7 millioner dollar. Aksjen gikk ned med 0,3 prosent tirsdag og fortsetter ned 2,0 prosent til 40,3 kroner.

TECO 2030 og Gen2 Energy har signert intensjonsavtale (MoU) for å samarbeide på prosjekter der grønn hydrogen er nødvendig for brenselceller. Det sender aksjen opp 3,7 prosent til 5,10 kroner.

5th Planet Games- aksjen er ned 4,1 prosent til 1,368 kroner i forkant av selskapets investorpresentasjon senere i dag.

Blant de ti mest omsatte aksjene er det kun Kahoot som faller, og topp fem stiger Aker BP 3,4 prosent, Yara er opp 2,5 prosent, og Norsk Hydro er opp 3,2 prosent, i tillegg til Equinors oppgang.

Olje

Oljeprisen stiger svak onsdag morgen og brent-oljen stiger 0,33 prosent til 84,04 dollar fatet. WTI-oljen er opp 0,23 prosent til 81,69 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 82,12 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Oljeprisen gjorde et byks tirsdag kveld etter at USAs sentralbanksjef Jerome Powell signaliserte at rentenivået kan bli hevet saktere enn ventet, noe som bør støtte oljeetterspørselen på kort sikt.

Både brent- og WTI- oljen gikk dermed til sitt høyeste nivå siden omicron-varianten dukket opp i slutten av november.