New York-børsen stiger etter onsdagens makronyheter

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,8 prosent og står i 15.273,75 poeng mens Dow Jones står i 36.338,15 poeng etter en oppgang på 0,4 prosent. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 4.731,41 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,72 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,1 prosent til 17,84.

Konsumprisindeksen i USA, eksklusive mat- og energipriser (kjerneinflasjonen), steg 0,6 prosent fra november til desember. Fra desember i fjor steg prisene 5,5 prosent. Totalinflasjonen var 0,5 prosent på månedsbasis og 7,0 prosent på årsbasis.

Konsensus pekte mot 5,4 prosent i kjerneinflasjon og 7,0 prosent i totalinflasjon. I november 2021 var totalinflasjonen på 6,8 prosent.

«Skulle tallene smelle enda mer i taket, vil nok markedet låse inn forventningene om en renteøkning i mars», skrev sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i onsdagens morgenrapport.