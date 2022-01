Rally i Play Magnus etter emisjon

- - - - -

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 1,6 prosent før den sluttet på 1.216,04 poeng. Det ble omsatt aksjer for litt over seks milliarder kroner. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 84,18 dollar, opp 0,5 prosent.

Equinor har revidert sitt estimat for de totale utvinnbare reservene i det britiske Mariner-feltet fra rundt 275 millioner fat til om lag 180 millioner fat olje. Revideringen vil føre til en nedskrivning på rundt 1,8 milliarder dollar. Aksjen gikk opp 1,8 prosent til 244,60 kroner.

Play Magnus har inngått en avtale om en rettet emisjon mot Breakthrough Initiatives Limited, investeringsselskapet til teknologiinvestoren Yuri Milner, med et bruttoproveny på 10 millioner amerikanske dollar gjennom utstedelse av litt over 4,86 millioner nye aksjer til kurs 18,47 kroner pr. aksje.

– Sjakkverdenen og teknologiindustrien er nært knyttet sammen, og det er oppmuntrende for oss å ha noen av de beste hodene i teknologibransjen offisielt involvert, sier Magnus Carlsen i en melding. Aksjen gikk opp 27 prosent til 17,14 kroner.

Onsdag meldte Eidesvik Offshore om en intensjonsavtale om salg av det 2015-bygde subsea- og konstruksjonsfartøyet «Viking Neptun». I meldingen fra selskapet fremgår det at salget ventes å gi en «betydelig» økning i aksjonærverdiene. Aksjen gikk opp 20 prosent til 5,16 kroner.

DNB Markets har hevet kursmålet på Yara fra 550 til 575 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen. I forrige uke økte Nordea Markets kursmålet på Yara fra 500 til 525 kroner. Aksjen gikk opp 3,6 prosent til 473 kroner.

Tirsdag presenterte Kahoot en oppdatering på driften i forkant av fjerdekvartalsrapporten, der det ble meldt at selskapet økte inntektene med 126 prosent sammenlignet med fjorårets fjerde kvartal – opp til 39,7 millioner dollar. DNB Markets har nedgradert aksjen fra kjøp til hold og kuttet kursmålet fra 75 til 44 kroner. Onsdag falt aksjen 5,3 prosent til 38,94 kroner.

Aega har signert et gjensidig bindende tilbud om kjøp av to solparker i Italia med en total kapasitet på 1,33 megawatt. Aksjen klatret 0,4 prosent til 1,60 kroner.