Spetalen-aksje skyter opp over 40 prosent etter samarbeidsavtale

Øystein Stray Spetalen-dominerte Horisont Energi og det europeiske energiselskapet E.ON har inngått samarbeidsavtale for å utvikle et europeisk tjenestetilbud innen karbonfangst og -transport. E.ON har kjøpt aksjer i Horisont for 375 millioner kroner.

Aksjen steg mer enn 50 prosent i førhandelen, men det er innført automatisk børspause etter høyt handelsvolum. Handelen er nå i gang og aksjen stiger 54,2 prosent.

Spetalens Saga Pure stiger også 7,4 prosent etter nyheten. Selskapet eier 11,6 prosent av aksjene i Horisont Energi.

Harmonychain beveger seg østover, og har signert en intensjonsavtale med et asiatisk milliardselskap.

– Banebrytende avtale, sier konsernsjef Ola Stene-Johansen, som kan se aksjen stige 22,5 prosent fra start.



Eidesvik Offshore solgte i går «Viking Neptun» og varsler kraftig økning i aksjonærverdiene. Aksjen steg 20 prosent i går og fortsetter opp 10,9 prosent i dag.

Yara har signert en kommersiell avtale med landbrukskooperativet Lantmännen om å lansere fossilfri gjødsel til landbruket. Aksjen stiger 0,2 prosent.

AF Gruppen er innstilt til kontrakt med Equinor på vegne av Gassco og Gassled JV for bygging av ny ilandføringstunnel for Statpipe-rørledningene på Karmøy.

Avtalen har en verdi på omtrent 300 millioner kroner og aksjen stiger 0,3 prosent.

Norcod presenterer driftsoppdatering for fjerde kvartal og slaktet 140 prosent mer enn tredje kvartal. Aksjen stiger 1,9 prosent.

Smartoptics Group har ansatt Carina Osmund som driftsdirektør. Aksjen stiger 0,4 prosent.

MPC Container Ships kaller inn til ekstraordinær generalforsamling og foreslår tilbakekjøp og utbyttefullmakt. Aksjen stiger 3,1 prosent.

Zenith Energy forlenger opsjonsavtalen for OML 141 RSC i Nigeria med Noble Hill-Network Limited for kjøp av 42 prosent av aksjekapitalen i Noble Hill-Network Limited.

M Vest Water har ansatt Morten Hilton Thomassen som finansdirektør. Aksjen er opp 1,6 prosent.