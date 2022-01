Positiv start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 15.226,89 poeng mens Dow Jones står i 36.449,26 poeng etter en oppgang på 0,4 prosent. S&P 500 stiger 0,2 prosent til 4.736,29 poeng.

Delta Air Lines stiger 1,7 prosent etter at flyselskapet presenterte sine fjerdekvartalstall.

230.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 8. januar, viser nye ukentlige tall fra USAs arbeidsdepartement. På forhånd var det ventet et tall på 200.000. Antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd var 1.559.000 pr. 1. januar. Her var det på forhånd ventet en måling på 1.733.000.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,73 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,0 prosent til 17,80.

«Gårsdagens publisering av amerikanske inflasjonstall, som viste den høyeste inflasjonen på nesten 40 år, ble mottatt med et skuldertrekk i markedene. Børsene tikket oppover, rentene på amerikanske statsobligasjoner med 10-årsløpetid var lite endret og dollaren svekket seg», skriver DNB Markets i en rapport torsdag.

Onsdag kom tall som viste at konsumprisindeksen i USA, eksklusive mat- og energipriser (kjerneinflasjonen), steg med 5,5 prosent på årsbasis i desember. Totalinflasjonen var opp 7,0 prosent på årsbasis, og har ikke vært høyere siden juni 1982.

I en oppdatering fra Nordnet understreker Roger Berntsen at inflasjonstallene legger press på Fed hva angår fremtidig rentesetting. Han tror styringsrenten vil bli satt opp innen kort tid, noe som isolert sett er negativt for aksjemarkedene.