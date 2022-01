Rally i Spetalen-duo på flat børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte torsdag ned 0,04 prosent til 1.215,53, på det som ble en dag uten de store bevegelsene. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for over 4,9 milliarder kroner.

Wall Street har åpnet opp, mens utviklingen er blandet på de toneangivende Europa-børsene. Franske CAC 40 utmerker seg negativt ved å falle 0,4 prosent.

Oljeprisene trekker svakt ned etter overraskende høy lagerbygging for bensin i USA i forrige uke. I tillegg rår stadig usikkerheten rundt omicron-smitten verden over.

Brent-oljen er ned 0,2 prosent til 84,46 dollar pr. fat, opp fra rundt 84,20 dollar ved stengetid i Oslo onsdag. WTI-oljen faller 0,4 prosent til 82,31 dollar pr. fat.

– Bensinetterspørselen var svakere enn ventet og fremdeles under nivåene vi så før pandemien. Hvis dette blir en trend, vil ikke oljen fortsette oppturen, skriver Oanda-analytiker Edward Moya i en oppdatering, uten at han tror omicron-effekten vil vare særlig lenge.

På Oslo Børs falt Equinor 0,8 prosent til 242,55 kroner og Aker BP 1,5 prosent til 291,70 kroner.

Spår dobling i PGS

Ellers blant de mest omsatte merker vi oss PGS, som spratt opp 7,4 prosent til 3,95 kroner etter at Kepler Cheuvreux har oppgradert aksjen til kjøp og løftet kursmålet fra 4,50 til 8,60 kroner.

Meglerhuset påpeker at antall streamere nå på et historisk lavt nivå, og argumenterer for dette betyr relativt gode muligheter for PGS til å kontrollere prissettingen.

Aksjen stupte over 19 prosent tirsdag etter en skuffende oppdatering for fjerde kvartal.

Tidligere denne uken ble det kjent at NRS Farming kjøper 100 prosent av aksjene i SalmoNor fra NTS, og en uavhengig rimelighetsvurdering (Fairness Opinion) styret har mottatt fra ABG Sundal Collier konkluderer med at verdsettelsen av SalmoNor er finansielt sett «fair».