Oslo Børs åpner litt opp

Høyt på vinnerlisten finner vi Green Minerals, som er 55 prosent eid av GEG, med 4,6 prosent oppgang til 10,99 kroner.

Kyoto Group, Protector Forsikring og Solstad Offshore stiger 5,0-5,3 prosent.

Spetalen i tet igjen

Øystein Stray Spetalen-dominerte Horisont Energi ble gårsdagens desiderte børsvinner etter E.ON-avtalen, og fortsetter trenden fredag med nye 3,6 prosent oppgang til 103,06 kroner.

Mens en nærstående til styremedlem valgte å ta litt gevinst , har Spetalen økt eksponeringen ytterligere.

Et annet selskap i Spetalen-sfæren, Saga Pure, stiger 0,7 prosent. Selskapet eier over 11 prosent av Horisont Energi.

Norway Royal Salmon stiger drøye prosenten etter at en rekke direktører, deriblant konsernsjef Klaus Hatlebrekke, har kjøpt aksjer.

Oljeprisene sidelengs

Oljeprisene gikk lenge sidelengs, men løfter seg utover formiddagen fredag.

Brent-oljen stiger én prosent til 85,28 dollar pr. fat, noe som er 60-70 cent over nivåene da Oslo Børs stengte torsdag. WTI-oljen er opp 0,7 prosent til 82,69 dollar pr. fat.

Stemningen i oljemarkedet dempes av at Kina og USA ifølge Reuters er enige om å frigjøre olje fra lagre rundt kinesisk nyttår (1. februar).

Samtidig rår det fortsatt bekymringer for at OPEC ikke klarer sine mål for planlagte økninger av oljeproduksjonen. RBC påpeker ifølge Bloomberg at USA vil gjenoppta lobbyvirksomhet mot OPEC-land med ledig kapasitet for å kompensere for landene som sliter med å nå kvotene, som Nigeria og Angola.

På Oslo Børs stiger Equinor 3,6 prosent til 251,30 kroner, mens Aker BP er opp 0,2 prosent til 292,40 kroner. Ellers i olje er Okea opp 3,0 prosent til 27,50 kroner etter å ha blitt trukket frem av SpareBank1 Markets-analytiker Teodor Sveen-Nilsen som en aksje som har steget for lite.