Futures indikerer at det går mot en blandet start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det at til at Dow Jones vil åpne opp 0,2 prosent, at Nasdaq vil falle 0,15 prosent og at S&P 500 starter dagen med en oppgang på 0,05 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,74 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 13,9 prosent til 20,07.

DNB Markets mener den amerikanske sentralbanken går langt i å bekrefte en renteheving i mars.

«Selv om flere Fed-representanter den seneste tiden har tatt til orde for å starte rentehevingene allerede i mars, unnlot Powell å være eksplisitt om tidspunktet i sin høring i Senatet tirsdag. Markedet har likevel blitt stadig sikrere på mars, og fikk dette langt på vei bekreftet i går da erke-due Brainard, som altså er Bidens kandidat som visesentralbanksjef, i sin høring i går sa hun var åpen for å heve styringsrenten allerede i mars», skriver DNB Markets i en oppdatering.

I løpet av fredagen slippes følgende makrotall: