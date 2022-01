Bankaksjer fikk gjennomgå

Skuffende amerikansk detaljhandel la fredag en demper på investorenes humør. Markedet reagerte også negativt på kvartalstall fra et knippe storbanker. Nøkkelindeksene endte slik:

S&P 500 endte opp 0,08 prosent til 4.662 poeng.

Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 0,59 prosent til 14.893 poeng.

Industriindeksen Dow Jones ble dagens taper og endte ned 0,53 prosent til 35.920 poeng.

USAs største bank JP Morgan Chase (målt etter egenkapital) kunne vise til økte inntekter og bunnlinje, men aksjen falt likevel kraftig, ned mer enn 6 prosent. En forklaring er at en stor del av inntjeningen skyldtes reversering av 1,8 milliarder dollar i tidligere tapsavsetninger. Dessuten steg driftsutgiftene med 11 prosent, til tross for at inntektene var tilnærmet uendrede fra samme periode året før. Banken advarte i tillegg om at de sannsynligvis ville bomme på bunnlinjemål i de to kommende årene.

Citigroup falt 1,3 prosent etter at de viste til en 26 prosents nedgang i bunnlinjen, selv om de slo omsetningsestimatene.

– En prosess

Etter at den amerikanske sentralbanken signaliserte en mer aggressiv tilnærming til den kraftige inflasjonen, har mye av ukens tidlige tech-rally blitt reversert. Alicia Levin, aksjesjef i BNY Mellon Wealth Management, mener at en innprising av Feds signaler tar lengre tid enn én uke.

– Tanken er at prisingen av en mer «haukete» Fed er en prosess, som tar lengre tid enn en uke. Selv om mye av innprisingen skjedde forrige uke, kommer dette til å ta lengre tid, og jeg tror vi kommer til ha volatile dager i tech- og vekstaksjer dette kvartalet, sier Levin til CNBC.

Nasdaq åpnet ned 0,5 prosent, men snudde opp igjen i løpet av kvelden. Aksjene til selskaper som AMD, NVIDIA og Microsoft bidro til oppgangen.

Gull, sølv, olje og krypto