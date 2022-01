Børsfall i Asia

I Japan faller Nikkei 0,36 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,44 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,61 prosent, Hang Seng i Hongkong svekkes 0,44 prosent, mens Kospi i Sør-Korea er ned 0,93 prosent.

I India faller Sensex 0,37 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia går tilbake 0,11 prosent, mens Straits Times i Singapore stiger 0,13 prosent.

Uendret rente

Den japanske sentralbanken (BoJ) melder tirsdag morgen at de holder styringsrenten uendret på -0,10 prosent.

De påpekte at de vil fortsette kjøp av tilstrekkelig med statsobligasjoner til å holde renten på den 10-årige statsobligasjonen nær null prosent.

BoJ løftet også sine inflasjonsforventninger for regnskapsåret som starter 1. april fra 0,9 til 1,1 prosent. For regnskapsåret 2023 venter de også inflasjon på 1,1 prosent, opp fra tidligere forventninger på 1,0 prosent.

Forventningene er fortsatt godt under sentralbankens inflasjonsmål på 2 prosent, og det ble i morges påpekt at BoJ vil fortsette kvantitative og kvalitative pengepolitiske lettelser for å kontrollere rentekurven.