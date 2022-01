Kraftig fall på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,7 prosent og står i 14.637,95 poeng mens Dow Jones står i 35.452,44 poeng etter en nedgang på 1,3 prosent. S&P 500 faller 1,3 prosent til 4.604,50 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,84 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 12,9 prosent til 21,66.

– Stigende realrenter bidrar til kursfall i USA. Husk at den amerikanske tiåringen har steget ganske mye på kort tid. Samtidig ser vi en sektorrotasjon hvor mange beveger ut av de mest sårbare vekstaksjene og inn i verdiaksjer, sier Christian Lie, sjefstrateg i Formuesforvaltning, til Finansavisen.

Microsoft ønsker å kjøpe Acitvision Blizzard i en kontanttransaksjon verdsetter selskapet til 68,7 milliarder dollar, og inkluderer Activision Blizzards netto kontantbeholdning. Budet er på 95 dollar pr. aksje. Kort tid etter at handelen tok til på Wall Street stiger Acitvision Blizzard-aksjen 32,8 prosent til 86,83 dollar mens Microsoft-aksjen faller 2,1 prosent til 303,71 dollar.

Goldman Sachs faller hele 6,4 prosent etter at selskapet presenterte sine kvartalstall. Finansgiganten fikk et resultat etter skatt på 3,81 milliarder dollar i fjerde kvartal 2021, ned fra 4,36 milliarder dollar for et år siden. Inntekter økte i samme periode fra 11,74 til 12,64 milliarder dollar.

Tall fra New York Federal Reserve viser at Empire Manufacturing-indeksen endte på minus 0,7 i januar. Ifølge TDN Direkt var det ventet en indeks på 25,7. Indeksen fremkommer ved at sentralbanken i staten New York hver måned stiller en del spørsmål til en rekke av delstatens vareprodusenter om situasjonen i dag og seks måneder frem i tid.