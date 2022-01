Oslo Børs endte dagen med nedgang tirsdag, der hovedindeksen falt 0,2 prosent til 1.215,4 poeng.

Dagens bevegelser

Tirsdag ble det meldt at Olje- og energidepartementet tilbyr 53 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden TFO 2021. Av disse tilbys Equinor 26 andeler, Aker BP 15 andeler og DNO 10 andeler.

Aker BP steg sterkt tirsdag, og endte opp 6,9 prosent til 311,10 kroner. Equinor steg 2,2 prosent til 256,75 kroner, og ble børsens mest omsatte aksje.

DNO kom i morges med en oppdatering, som blant annet viser at de i løpet av fjerde kvartal mottok 182,8 millioner dollar i betalinger fra Kurdistans selvstyremyndigheter (KRG). Aksjen endte dagen opp 10,4 prosent til 12,67 kroner, og ble dagens børsvinner.

Kjell Inge Røkkes havvindselskap Aker Offshore Wind falt 16,5 prosent til 3,19 kroner tirsdag, og ble dagens børstaper.

Mandag la skotske myndigheter frem resultatet av lisensauksjonen Scotwind for utbygging av havvind i skotsk farvann. Flere Oslo-noterte selskaper fikk tilslag, men Kjell Inge Røkke-dominerte Aker Offshore Wind var blant dem som måtte se seg forbigått . Nå sier analysesjef Turner Holm i Clarksons Platou til Finansavisen at det er duket for kriseemisjon.

Axactor endte dagen ned 9,9 prosent til 6,59 kroner på børsen etter at det John Fredriksen-dominerte selskapet mandag kveld meldte at porteføljeverdiene må skrives ned med 428 millioner kroner. Fjerde kvartal blir dermed det dårligste kvartalet for inkassoselskapet noensinne.

Norske Skog steg 4,0 prosent til 42,80 kroner aksjen etter at meglerhuset Pareto Securities oppjusterer sitt kursmål på aksjen fra 60 til 70 kroner og opprettholder kjøpsanbefaling.

Oljeprisen

Ved stengetid på Oslo Børs ble nordsjøoljen (brent spot) omsatt for 87,14 dollar pr. fat, en oppgang på 0,7 prosent i løpet av dagen.

Den amerikanske lettoljen WTI ble omsatt for 84,78 dollar, opp 1,3 prosent.

«Oljeprisen nærmer seg 90 dollar med stormskritt. De fundamentale forholdene i oljemarkedet (markedsbalansen) er lite endret tross betydelig smitte verden over. Mao. ser det ikke ut til at den dominerende covid-varianten (omicron) vil kvele veksten i verdensøkonomien», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i sin morgenkommentar.