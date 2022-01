Tokyo-børsen faller tungt

I Japan faller Nikkei 2,54 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 2,64 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,51 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 0,30 prosent, og Kospi i Sør-Korea faller 0,94 prosent.

I India er Sensex ned 0,55 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller tilbake 1,03 prosent.

Tosifret fall

Den japanske giganten Sony er ned kraftige 10,2 prosent etter at Microsoft tirsdag meldte at de kjøper spillprodusenten Activision Blizzard for nær 69 milliarder dollar. Det er det største tech-oppkjøpet noensinne.

Sony, som eier PlayStation, konkurrerer med Microsoft's Xbox.

Noen av Activision Blizzards mest populære spill inkluderer Call of Duty, World of Warcraft og Candy Crush.