Kursoppgang for Røkke etter mandagens krakk

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.206,59 poeng, ned 0,7 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 2,75 milliarder kroner.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 88,34 dollar, ned 0,2 prosent. Rørledningsforstyrrelser i Tyrkia bidrar til et stramt tilbudet i oljemarkedet. Equinor faller 1,7 prosent til 252,50 kroner mens Aker BP er uforandret på 311,20 kroner.

Mandag ble det kjent at Kjell Inge Røkkes havvindsatsing, Aker Offshore Wind , ikke nådde opp i lisensauksjonen ScotWind for utbygging av havvind i skotsk farvann. Nyheten førte til at aksjen stupte over 20 prosent etterfulgt av en nedgang på mer enn 16 prosent på tirsdag. Analysesjef Turner Holm i Clarksons Platou Securities var mandag ute og varslet om kriseemisjon i Aker Offshore Wind etter nederlaget. Tirsdag nedjusterte han kursmålet til 1 krone. Onsdag stiger aksjen 6,0 prosent til 3,38 kroner.

Ocado Group slakter AutoStore i en pressemelding og skriver at to av tre patentkrav i Storbritannia er blitt trukket. AutoStore sier det skal fremme to krav til. Onsdag faller AutoStore-aksjen 5,2 prosent til 25,60 kroner.

Mandag kveld meldte Axactor at selskapet nedskriver porteføljeverdiene med 43 millioner euro i fjerde kvartal 2021, noe som førte til et kursfall på nesten ti prosent tirsdag. DNB Markets reagerte med å nedgradere aksjen fra kjøp til hold, samtidig som analytiker Håkon Astrup kuttet kursmålet fra 10,5 til 7 kroner. Onsdag faller aksjen 2,9 prosent til 6,40 kroner.

Onsdag har MPC Container Ships avholdt en selskapspresentasjon. Ifølge TDN Direkt ønsker selskapet blant annet å utbetale ordinært utbytte pr. kvartal fremover basert på 75 prosent av justert nettoresultat. Aksjen stiger 8,1 prosent til 30,20 kroner.