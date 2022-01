Aksjene stiger på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent og står i 14.580,10 poeng mens Dow Jones står i 35.471,78 poeng etter en oppgang på 0,3 prosent. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 4.596,24 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,86 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,3 prosent til 22,49.

«Rentene har fortsatt å stige over hele kurven, og er nå nær nivåene fra før pandemien. Som nevnt tidligere denne uken har det sneket seg inn spekulasjoner om Fed kan tenkes å heve renten med mer enn 25 punkter i mars», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Morgan Stanley-aksjen stiger 4,1 prosent etter at selskapet presenterte sine kvartalstall. Finanskjempen fikk et justert resultat på 2,01 dollar pr. aksje i fjerde kvartal 2021, mot et resultat på 1,81 dollar pr. aksje året før. Ifølge CNBC var det ventet et resultat på 1,91 dollar pr. aksje.

Boligbyggingen i USA økte med 1,4 prosent på månedsbasis i desember, til en sesongjustert årstakt på 1,702 millioner boliger. Ifølge TDN Direkt var det ventet en årstakt på 1,65 millioner boliger. Antallet nye boligbyggingstillatelser økte i perioden med med 9,1 prosent.