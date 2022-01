AutoStore straffes på børsen

- - - -

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,8 prosent før den sluttet på 1.205,41 poeng. Det ble omsatt aksjer for 7,2 milliarder kroner.

Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 88,14 dollar, ned 0,4 prosent. Rørledningsforstyrrelser i Tyrkia bidrar til et stramt tilbudet i oljemarkedet. Ifølge TDN Direkt har DNB Markets hevet kursmålet på Equinor fra 225 til 260 kroner samtidig som hold-anbefalingen gjentas. «Firing on all cylinders», skriver meglerhuset etter å ha hevet gassprisestimatene for 2022 og 2023. Equinor falt 2,8 prosent til 249,70 kroner.

Ocado Group slakter AutoStore i en pressemelding og skriver at to av tre patentkrav i Storbritannia har blitt trukket. AutoStore sier selskapet skal fremme to krav til. Tirsdag falt AutoStore-aksjen nesten 14 prosent og onsdag falt den ytterligere 4,9 prosent til 25,69 kroner. Det er den laveste sluttnoteringen siden AutoStore gikk på børs.

Mandag ble det kjent at Kjell Inge Røkkes havvindsatsing, Aker Offshore Wind , ikke nådde opp i lisensauksjonen ScotWind for utbygging av havvind i skotsk farvann. Nyheten førte til at aksjen stupte over 20 prosent etterfulgt av en nedgang på mer enn 16 prosent tirsdag. Analysesjef Turner Holm i Clarksons Platou Securities var mandag ute og varslet om kriseemisjon i Aker Offshore Wind etter nederlaget, og tirsdag nedjusterte han kursmålet til 1 krone. Onsdag gikk aksjen opp 5,6 prosent til 3,37 kroner.

Mandag kveld meldte Axactor at selskapet nedskriver porteføljeverdiene med 43 millioner euro i fjerde kvartal 2021, noe som førte til et kursfall på nesten ti prosent tirsdag. DNB Markets reagerte med å nedgradere aksjen fra kjøp til hold, samtidig som analytiker Håkon Astrup kuttet kursmålet fra 10,5 til 7 kroner. Onsdag falt aksjen 2,9 prosent til 6,40 kroner.

Onsdag avholdt MPC Container Ships en selskapspresentasjon. Ifølge TDN Direkt ønsker selskapet blant annet å utbetale ordinært utbytte pr. kvartal fremover basert på 75 prosent av justert nettoresultat. Aksjen gikk opp 7,5 prosent til 30,05 kroner.