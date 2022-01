Wall Street i rødt

Dow Jones faller med 0,95 prosent til 35.029.

Teknologiindeksen Nasdaq faller med 1,15 prosent til 14.340, og er ned 10 prosent fra novembers all-time high.

Samleindeksen S&P 500 faller med 0,97 prosent til 4.533.

Gode kvartalstall

Inntjeningssesongen tar seg opp på Wall Street og så langt har flertallet av selskapene overgått analytikernes forventninger. Av de 44 S&P 500-selskapene som har rapportert kvartalsresultater, har nesten 73 % toppet Wall Streets forventninger, skriver CNBC.

Både Bank of America og Morgan Stanley offentliggjorde solide kvartalstall onsdag. Bank of America steg med 0,4 prosent etter en nedgang dagen før på 3,4 prosent. Morgan Stanley steg med 1,8 prosent etter at bankens overskudd i fjerde kvartal toppet estimatene.

I kjølvannet av at Microsoft offentliggjorde oppkjøpet av Activision, falt Microsofts spillkonkurrent Sony med 4,20 prosent onsdag, etter et fall på 7,2 prosent tirsdag.

Oljeprisen falt med 0,50 prosent til 88,08 dollar fatet.

De to store kryptovalutane Bitcoin og Ethereum falt noe, med henholdsvis 1,63 og 1,45 prosent.