(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpnet opp torsdag morgen, men har nå snudd ned.

Like etter kl. 10 står hovedindeksen i 1.198,24, ned 0,59 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,3 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,72 prosent på 87,81 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,89 prosent til 85,32 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 88,14 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

«WTI handles svakere i tidlig morgenhandel i Asia torsdag. Det burde ikke være for overraskende å se markedet ta en pust i bakken bevegelsene vi har sett så langt i år», skriver ING-analytikere Warren Patterson og Wenyu Yao, ifølge TDN Direkt.

Ikke siden oktober 2014 har Brent-prisen vært på samme nivået som nå.

«Det internasjonale energibyrået har uttalt at global oljeetterspørselen er på vei til prepandemiske nivåer», skriver analytikere i ANZ, ifølge nyhetsbyrået.

Equinor faller 0,78 prosent til 247,75 kroner, mens Aker BP er ned 1,27 prosent til 303,10 kroner.

I rødt

Sent onsdag kveld meldte Nordic Nanovector at de har hentet 250 millioner kroner. Emisjonskursen ble satt til 14,00 kroner, og aksjen raser torsdag 27,40 prosent til 14,15 kroner.

Otovo kunne i morges melde om kraftig resultatvekst i fjerde kvartal, og en ordrebok som este ut med 620 prosent. Det sendte aksjen opp i børsåpningen, men den har nå snudd ned 3,24 prosent til 23,63 kroner.

Ellers faller Nordic Semiconductor nå 3,37 prosent til 264,20 kroner.

Opptur

Blant de mest omsatte aksjene stiger Kahoot 3,92 prosent til 37,60 kroner, mens Norsk Hydro klatrer 1,38 prosent til 73,62 kroner. Nel er opp 1,84 prosent til 13,00 kroner.

Autostore falt i går 4,9 prosent etter å ha blitt slaktet av Ocado Group, som i en pressmelding skrev at to av tre patentkrav i Storbritannia har blitt trukket. Torsdag henter Autostore-aksjen seg inn igjen 0,99 prosent til 25,95 kroner.

Kongsberg Automotive er opp 2,19 prosent til 2,85 kroner. Selskapet meldte i morges at de har sikret seg en ny kontrakt verdt drøyt 400 millioner kroner.

Ukens store børstaper, Aker Offshore Wind, fortsetter litt opp torsdag morgen, og stiger nå 2,76 prosent til 3,46 kroner.

Styreleder Kristian Røkke rykket i morges ut for å berolige aksjonærene etter at selskapet tidligere i uken ikke nådde opp i lisensauksjonen ScotWind for utbygging av havvind i skotsk farvann.