Rett opp på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,1 prosent og står i 14.504,06 poeng mens Dow Jones står i 35.223,76 poeng etter en oppgang på 0,6 prosent. S&P 500 stiger 0,6 prosent til 4.561,79 poeng.

American Airlines og Baker Hughes stiger henholdsvis 1,1 prosent og 4,1 prosent å ha lagt frem sine kvartalstall. Netflix presenterer sine kvartalstall etter børsens stengetid. Onsdag leverte Bank of America og Morgan Stanley tall som var vesentlig bedre enn ventet.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,83 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 4,0 prosent til 22,90.

Tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) endte på 286.000 personer i forrige uke, opp 55.000 fra forrige ukes reviderte tall. Ifølge Marketwatch var det ventet 225.000 søkere. Antall amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 1.635.000 pr. 8. januar.

Philadelphia Federal Reserve Bank-indeksen endte på 23,2 poeng i januar mens det var ventet en indeks på 20 poeng.

Roger Berntsen i Nordnet skriver i en rapport at Nasdaq offisielt er inne i en korreksjonsmodus da indeksen er ned 10 prosent fra forrige topp - basert på onsdagens sluttkurser.

– Investorene er helt klart litt urolige, sier Berntsen til Finansavisen. Han mener årets kursfall, spesielt blant teknologi- og vekstaksjer, er en konsekvens av stigende renter, og beskriver årets børsfall som rasjonelt.

«Markedet ser nå mot rentemøtet i Fed neste uke, og hvilke signaler de vil sende inn mot det svært viktige mars-møtet. Som kjent har markedet begynt å prise en ørliten mulighet for at Fed vil heve renten med mer enn 25 basispunkter», skriver Handelsbanken i en oppdatering.