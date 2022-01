American Airlines meldte torsdag at tapet i fjerde kvartal ble på 1,42 dollar pr. aksje. Analytikerne hadde sett for seg et underskudd på 1,48 cent, og dessuten medførte høy etterspørsel i desember at inntektene overrasket positivt. Ved firetiden var flyselskapets aksjekurs likevel ned med 1 prosent.

Også United Airlines la frem tall. Tapet på 1,60 dollar pr. aksje var 51 cent mindre enn konsensusestimatet, og igjen var topplinjen bedre enn ventet. Ledelsen tror dessuten at den seneste tidens omikroneffekt bare blir kortvarig. Uniteds aksjekurs svekket seg med mindre enn 1 prosent.

I motsetning til de to flyselskapene leverte aluminiumsprodusenten Alcoa et solid overskudd. Inntjeningen på 2,50 dollar pr. aksje var hele 60 cent bedre enn konsensusestimatet, til tross for at topplinjen var som ventet. Selskapet tjente på høyere aluminiumspriser i fjerde kvartal, og aksjekursen la på seg 2 prosent.

I Kina var eiendomsaksjer de store børsvinnerne, etter at landets sentralbank senket sin femårige utlånsrente fra 4,65 til 4,60 prosent. Nivået er toneangivende for bankenes boliglånrente. Forrige gang det ble redusert var i april 2020, i begynnelsen av coronakrisen. Også rentene på lån til bedrifter og husholdninger ble barbert.

Det beskjedne stimulansgrepet bidro til at entreprenøren Sunac China fikk et kursløft på 15 prosent, mens Shimao Group og Logan Group steg med mer enn 10 prosent. For markedslederen Country Garden og kriserammede Evergrande-utgjorde kursoppgangen 4-5 prosent.

Samtidig som Kina begynner en ny runde med pengepolitisk stimulans, tar Fed i USA nølende skritt i retning av innstramning. Terminkontraktmarkedet priser nå inn rentehevinger på i alt 1 prosentpoeng innen utgangen av januar 2023. Det er imidlertid en 46 prosent sannsynlighet for at økningen blir enda større. Selv en styringsrente på 2 prosent vil imidlertid være 5 prosentpoeng lavere enn dagens inflasjonstakt.