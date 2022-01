Sol-aksje falt tungt etter gode tall – fire aksjer steg til ny all-time high

Fornybaraksjen Kyoto Group steg 10,8 prosent til 23,71 kroner, uten nyheter, men ble slått på målstreken av Byggma-aksjen som steg 11,1 prosent til 34 kroner.

Ukens store børstaper, Aker Offshore Wind-aksjen, fortsatte opp torsdag morgen, og endte til slutt opp 6,9 prosent til 3,60 kroner.

Styreleder Kristian Røkke rykket torsdag morgen ut for å berolige aksjonærene etter at selskapet tidligere i uken ikke nådde opp i lisensauksjonen ScotWind for utbygging av havvind i skotsk farvann.

Blant de mest omsatte aksjene steg Kahoot-aksjen 1,1 prosent til 36,58 kroner, mens Norsk Hydro-aksjen endte opp 0,9 prosent til 73,26 kroner. Nel-aksjen steg 5,4 prosent til 13,45 kroner. Nordic Semiconductor-aksjen falt 2,6 prosent til 266,40 kroner.

Autostore-aksjen falt 4,9 prosent onsdag, etter å ha blitt slaktet av Ocado Group, som i en pressmelding onsdag skrev at to av tre patentkrav i Storbritannia hadde blitt trukket. Torsdag endte aksjen opp 0,5 prosent til 25,83 kroner.

Kongsberg Automotive-aksjen steg 1,0 prosent til 2,82 kroner, etter at selskapet torsdag morgen meldte at det har sikret seg en ny kontrakt på drøyt 400 millioner kroner.

Falt tungt

Flex LNG-aksjen falt 8,9 prosent og har falt over 18 prosent så langt denne uken.

– Flex LNG har etter vårt syn vært unormalt sterk hittil i år, så at den kommer ned denne uken er ingen overraskelse, sier Eirik Haavaldsen i Pareto Securities til TDN Direkt torsdag.

Han peker på at LNGC-markedet har svekket seg veldig etter at europeiske gasspriser har gått i taket, og "alt av spotlaster" sånn sett ender opp i Europa og ikke i Asia. I tillegg melder Platts og Bloomberg at kinesiske statsselskaper er ute med anbud i markedet denne uken for å videreselge noen LNG-laster i 2022.

– Nå sier Kina de skal re-selge laster. Så det er mulig markedet tolker det negativt for Kinas LNG-etterspørsel. Vi tror dette er en «overdue» korreksjon i Flex LNG, sier han.

Sol ute sol inne

Otovo meldte torsdag morgen om kraftig resultatvekst i fjerde kvartal, og en ordrebok som este ut med 620 prosent. Det sendte aksjen opp i børsåpningen, men da børsen stengte hadde aksjen falt 5,0 prosent til 23,20 kroner.

En annen solaksje, Scatec, steg 5,1 prosent til 139,50 kroner.