I kjølvannet av børsfallene i USA og Asia, åpner Oslo Børs rett ned fredag morgen.

Etter 35 minutters handel står hovedindeksen i 1.193,67, ned 0,94 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 871 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen ned 1,14 prosent på 87,37 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,36 prosent til 84,39 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 88,58 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

«Det kan være at oljemarkedet fanger sentimentet fra de bredere finansmarkedene. Investorer som er nervøse over forestående amerikanske renteøkninger og den økonomiske effekten av omikron har solgt aksjer denne uken», skriver adm. direktør i Vanda Insights, Vandana Hari, i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.

I tillegg har frykten for innstramming av tilbudet ifølge nyhetsbyrået avtatt de siste dagene etter at forstyrrelsene i Kasakhstan og Libya, samt eksplosjoner i en rørledning som frakter olje fra Nord-Irak til Middelhavshavnen Ceyhan, har blitt rettet opp.

Equinor faller 0,46 prosent til 251,10 kroner, mens Aker BP svekkes 1,24 prosent til 301,50 kroner.

Opptur

En av få aksjer som ikke står i rødt fredag er Questerre, som fyker opp 13,97 prosent til 2,57 kroner. Aksjen har på det meste i dag vært omsatt for 2,70 kroner.

Selskapet kunne etter stengetid på Oslo Børs torsdag melde at de har inngått en felles økonomisk utviklingsavtale med Council of the First Nation of the Abenakis of Wolinak i Quebec for å utvikle en energihub med nullutslipp.

Blant de mest omsatte aksjene er Mowi ellers den eneste som stiger. Lakseaksjen er nå opp 1,41 prosent til 208,20 kroner.

Ellers meldte Prosafe i morges at de i 2021 hadde den høyeste utnyttelsesgraden siden 2015. Aksjen stiger 2,63 prosent til 0,10 kroner.

I rødt

På listen over de mest omsatte aksjene er det Flex LNG som fredag morgen faller mest, med en nedgang på 5,68 prosent til 169,50 kroner. Aksjen fortsetter dermed nedturen fra tidligere i uken.

– Flex LNG har etter vårt syn vært unormalt sterk hittil i år, så at den kommer ned denne uken er ingen overraskelse, sa Eirik Haavaldsen i Pareto Securities til TDN Direkt torsdag.

Autostore svekkes 4,53 prosent til 24,66 kroner. Onsdag denne uken ble selskapet slaktet av Ocado Group, som i en pressmelding onsdag skrev at to av tre patentkrav i Storbritannia hadde blitt trukket.

Nel faller nå 4,20 prosent til 12,89 kroner. I morges ble det kjent at Hyon, som blant annet har Nel og Saga Pure som majoritetseiere, har hentet 50 millioner kroner i en rettet emisjon, og vil på børs. Saga Pure-aksjen er ned 0,75 prosent til 3,30 kroner.