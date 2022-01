Fryktindeksen stiger markant – det går mot en rød start på New York-børsen

Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det at til at Dow Jones vil åpne ned 0,3 prosent, at Nasdaq vil falle 0,9 prosent og at S&P 500 starter dagen med en nedgang på 0,6 prosent.

Den amerikanske sentralbanken har et nytt møte i neste uke. DNB Markets skriver i en oppdatering at flere markedsaktører er bekymret for at Fed må i gang raskere med å stramme inn.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,79 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 12,3 prosent til 26,78.

«Store deler av aksjemarkedet er i korreksjonsmodus på grunn av stigende renter. Skulle prisstigningen (inflasjonen) flate ut vil også rentene gjøre det samme, men enn så lenge er det lite som tyder på det. Med andre ord vil presset på aksjekursene mest sannsynlig opprettholdes i tiden som kommer», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Netflix presenterte sine kvartalstall etter børsens stengetid torsdag, noe som resulterte i at aksjen stupte nesten 20 prosent i etterhandelen. Selskapet selv hadde estimert en økning på 8,5 millioner nye abonnement, men fikk kun 8,3 millioner i fjerde kvartal.