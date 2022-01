Aker Horizon, Aker Offshore Wind, Aker Carbon Capture og Aker Clean Hydrogen falt henholdsvis 9, 8, 8,7 og 4,5 prosent.

Kryptoselskapet DLT falt også tungt og endte ned 13,9 prosent.

Nordic Nanovector er blant aksjene Investtech har inkludert i Hold-deg-unna-porteføljen. Meglerhuset advarte mot aksjen i forrige uke, og så kom krakket bare få dager senere. Aksjen falt videre 2,4 prosent fredag.

Autostore ble onsdag denne uken slaktet av Ocado Group, som i en pressmelding skrev at to av tre patentkrav i Storbritannia hadde blitt trukket. Hele 75 milliarder kroner har forduftet i selskapet bare siden november. Aksjen falt videre 12 prosent fredag og figurerte høyt på taperlisten.

Atea har inngått avtale verdt 100 millioner kroner med politiet. Aksjen falt likevel 2,9 prosent.

Flex LNG falt 6,8 prosent. Aksjen fortsetter dermed nedturen fra tidligere i uken.

– Flex LNG har etter vårt syn vært unormalt sterk hittil i år, så at den kommer ned denne uken er ingen overraskelse, sa Eirik Haavaldsen i Pareto Securities torsdag.

Opptur

Insr Insurance skyter opp etter Finanstilsynet i går godkjente porteføljeoverdragelse til et tysk forsikringsselskap – og følgelig også returnering av forsikringslisens. Etter overdragelsen er ikke Insr Insurance lenger et forsikringsselskap. Nyheten sendte aksjen opp hele 68 prosent.

Forslaget om å kaste ut storeier Helge Gåsø fra NTS -styret ble nedstemt til tross for at de hevdet flertall tidligere i uken. Det sendte aksjen opp 0,9 prosent. NRS-aksjen falt på sin side 6,6 prosent.

Sjømatselskapet Bakkafrost stiger smått tross nedjustering av kursmål. SEB beholder kjøpsanbefalingen og forventer et normalisert restaurantmarked i nær fremtid. Aksjen steg 1,5 prosent.

Questerre kunne etter stengetid torsdag melde at det har inngått en felles økonomisk utviklingsavtale med Council of the First Nation of the Abenakis of Wolinak i Quebec for å utvikle en energihub med nullutslipp. Aksjen steg 7,5 prosent.