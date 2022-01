Saken oppdateres.

Hovedindeksen på Oslo Børs beveget seg først sidelengs mandag, før pilene etterhvert pekte oppover. Nå har stemningen snudd, og etter drøyt halvannen times handel står indeksen i 1.169,41, ned rundt prosenten fra fredagens sluttnotering.

Laksekrig fortsetter

NTS spretter opp over 12 prosent til 123 kroner etter at Mowi mandag morgen har flagget sin intensjon om å lansere et frivillig tilbud på alle aksjene i NTS på kurs 110 kroner, med oppgjør 50/50 i kontanter/Mowi-aksjer.

Investorer tror åpenbart at siste ord ikke er sagt i sagaen, og at en budkrig er i gjære. Ingen aksjer stiger mer så langt.

– Vi har blitt invitert inn av et flertall av aksjonærene i NTS til å komme med et tilbud på NTS-gruppen, så dette er en respons på den invitasjonen, sier konsernsjef Ivan Vindheim i Mowi til Finansavisen.

I dagens børsmelding vektlegger Vindheim at NTS med sin geografiske tilstedeværelse og kompetente organisasjon passer svært godt med Mowis nåværende virksomhet og strategi.

Mowi faller på sin side 0,5 prosent til 205,50 kroner på nest høyeste volum så langt. Norway Royal Salmon spretter opp over 7 prosent til 188,60 kroner.

Autostore stuper

Autostore var tidligere mandag opp etter at selskapet i en børsmelding varslet at det går videre med alle søksmål mot Ocado rundt patentkrenkelser. Men utover formiddagen har stemningen snudd, og aksjen er nå ned 10,9 prosent til 20,27 kroner.

Sammenlignet med toppen på 46 kroner i november er aksjen dermed mer enn halvert, mens kursfallet fra introduksjonskursen på 31 kroner er rundt 33 prosent.