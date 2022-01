Etter en knallrød uke på Wall Street indikerer futures at det går mot en rød start på New York-børsen mandag. Ifølge Business Insider ligger det at til at Dow Jones vil åpne ned 0,5 prosent, at Nasdaq vil falle 0,8 prosent og at S&P 500 starter dagen med en nedgang på 0,6 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,73 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger hele 18,6 prosent til 30,35.

Analytiker Kelly Chen i DNB Markets skriver i en rapport at «alles øyne rettes mot Fed», og at den amerikanske sentralbankens rentemøte på onsdag blir denne ukens høydepunkt.

«Sentralbanksjef Powells omtale av inflasjonsutsiktene, og hvordan Fed legger opp til å håndtere situasjonen, er særlig viktig nå. Dette gjelder når Fed skal starte med sine rentehevinger, farten på de neste rentehevingene og også om eventuelle nedbygginger av Feds balanse», skriver Chen.

DNB Markets tror Fed vil fremskynde første renteheving til mars.

– Alt avhenger av om inflasjonspresset avtar, men det er for tidlig å si noe om det nå. Investorene er helt klart litt urolige, sa Roger Berntsen i Nordnet til Finansavisen i slutten av forrige uke.

Av selskapsspesifikke hendelser mandag skal blant annet IBM og Halliburton legge frem kvartalstall, og på makronivå publiseres Chicago Feds nasjonale indeks for desember og foreløpig Markit PMI for januar.